Defesa Civil emite alerta para chuva forte, raios e granizo no RS

Em meio a uma onda de calor com temperaturas recordes , a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, nesta terça-feira (11), um alerta para chuva forte, raios, eventual granizo e ventos de até 80 km/h . O aviso é válido até quinta-feira (13).

Conforme o órgão, os maiores acumulados de chuva devem ser registrados nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Oeste e Serra, com volumes entre 100 e 150 milímetros. Nas demais áreas do Estado, a precipitação não deve superar os 80 milímetros.

Com isso, a instabilidade se intensifica e também avança para a Região Metropolitana, Vales, e Litoral, com temporais isolados, raios, eventual granizo e ventos de 50 a 80 km/h, podendo superar essa marca.

Na sexta-feira (14), a frente fria deve se afastar do RS, permitindo que uma área de alta pressão contribua para o retorno do tempo estável em boa parte do Estado, segundo o órgão. No Norte, ainda haverá condições para chuviscos e maior nebulosidade.