Defesa Civil emite alerta para chuva forte e ventos de até 80 km/h na Serra

Depois do forte calor que atingiu a Serra desde a última semana, a chuva e o vento forte devem chegar à região. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para a Serra, Campanha, Sul, Centro e Oeste porque os acumulados de chuva podem alcançar os 150 milímetros entre esta terça-feira (11) e a quinta-feira (13).