Tarifas sobre o aço anunciadas por Trump não devem impactar setor industrial na Serra 

O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os americanos e poderia ser duramente afetado pela taxação, com efeitos na produção e no emprego. O vice-presidente de Indústria da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e vice-presidente de Relações Institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ruben Antonio Bisi, acredita que a medida de Trump não deve impactar nas negociações e exportações de produtos do setor da indústria feitos em Caxias do Sul.