Prefeitura de Caxias do Sul arrecada quase R$ 160 milhões com pagamento do IPTU em cota única. Porthus Junior / Agencia RBS

Até a última segunda-feira (10), prazo final para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de coleta de lixo em cota única e com desconto de 10%, a prefeitura de Caxias do Sul arrecadou quase R$ 160 milhões. Foram cerca de 160 mil imóveis que tiveram o imposto quitado, número que representa uma adesão de 59,69% ao pagamento em cota única.

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Receita Municipal nesta terça-feira (11). Ainda de acordo com a pasta, Caxias tem 267.860 cadastros de imóveis ativos. Os cerca de 40% que ainda não pagaram o tributo podem fazer o pagamento parcelado, sem descontos. As datas de vencimento serão para os dias 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Em função da crise climática de maio, todos os imóveis localizados no bairro Galópolis e no distrito de Vila Cristina terão isenção no IPTU e na taxa de lixo. A intenção é incentivar a reconstrução das duas localidades. A proposta deve beneficiar cerca de 1,3 mil unidades habitacionais, conforme o levantamento feito pela Secretaria da Receita Municipal.

Os boletos estão disponíveis exclusivamente em formato digital no site da prefeitura, no ícone IPTU e no aplicativo Cidadão Online - Caxias do Sul, disponível para Android e iOS.