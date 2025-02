Cidades do RS lideram ranking de calor do país nesta terça-feira; veja lista

Porto Alegre registrou o recorde de calor anual, com 39,8°C. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Diversas cidades gaúchas estão, nesta terça-feira (11), entre os municípios com as temperaturas mais elevadas do país. O ranking foi elaborado pela Climatempo, a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até às 17h.

Quaraí, na fronteira oeste do RS, foi a cidade com a maior máxima do Brasil, com 43,0°C registrado por volta das 15h. O número é 0,8ºC abaixo dos 43,8ºC registrados no município em 4 de fevereiro, a maior temperatura do Estado desde 1910.

Também na região fronteiriça, Uruguaiana contabilizou 41,3ºC — a mesma temperatura marcada em Campo Bom, no Vale do Sinos (veja a lista completa abaixo).

Nesta terça-feira, Porto Alegre registrou o recorde de calor anual, com 39,5°C na estação convencional do Inmet do Jardim Botânico. O calorão superou a máxima anterior da capital, de 37,9ºC contabilizada na segunda-feira (10).

As temperaturas elevadas ocorrem em meio à onda de calor que atinge o Estado. Segundo a Climatempo, ela deve se encerrar na quarta-feira (12), porém as temperaturas devem seguir elevadas, com tempo abafado, sobretudo em áreas do oeste gaúcho, até a próxima semana.

Cidades mais quentes do país nesta terça-feira:

43,0°C (15h) — Quaraí (RS)

41,3°C (17h) — Uruguaiana (RS)

41,3°C (16h) — Campo Bom (RS)

40,6°C (16h) — São Gabriel (RS)

40,2°C (16h) — São Vicente do Sul (RS)

40,2°C (16h) — Camaquã (RS)

40,0°C (16h) — Santa Maria (RS)

39,8°C (16h) — São Borja (RS)

39,8°C (15h) — Alegrete (RS)

39,7°C (16h) — Rio Pardo (RS)

39,5°C (16h) — Teutônia (RS)

39,5°C (17h) — Porto Alegre (RS)

39,2°C (16h) — Santiago (RS)

38,7°C (16h) — Araranguá (SC)

38,6°C (16h) — Santana do Livramento (RS)

38,5°C (16h) — Rio Grande (RS)

38,5°C (17h) — Dom Pedrito (RS)

38,4°C (16h) — Urussanga (SC)

38,0°C (15h) — Capão do Leão (Pelotas) (RS)

37,4°C (15h) — Encruzilhada Do Sul (RS)

37,3°C (17h) — Iguatemi (MS)

37,2°C (15h) — Caçapava Do Sul (RS)

37,1°C (17h) — Porto Murtinho (MS)

37,1°C (15h) — Ipanguaçu (RN)

37,0°C (16h) — Bagé (RS)

36,8°C (16h) — Foz do Iguaçu (PR)

36,7°C (16h) — Santa Rosa (RS)

36,6°C (17h) — Niterói (RJ)

36,5°C (7h) — Jaguaribe (CE)

36,5°C (16h) — Serafina Corrêa (RS)

36,4°C (16h) — Tupanciretã (RS)

36,3°C (16h) — Itaobim (MG)

36,3°C (17h) — Seropédica (RJ)

36,3°C (10h) — Indaial (SC)

36,2°C (16h) — Cruz Alta (RS)

36,2°C (16h) — Rio Brilhante (MS)

36,1°C (17h) — Canguçu (RS)

36,1°C (17h) — Nova Andradina (MS)

36,0°C (14h) — Pão de Açúcar (AL)