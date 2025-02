Chuva ganha força em todo o RS na quarta-feira

Haverá condições para temporais e chuva forte em todo o Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva deve ganhar força no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (12). O intenso calor, combinado ao avanço de uma frente fria sobre a costa, vai reforçar as áreas de instabilidade, elevando a chance de temporais e fortes precipitações.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade, que abrange todas as áreas do território gaúcho.

O sol deve aparecer ao longo do dia, mas o destaque deve ser a mudança no tempo. De acordo com informações da Climatempo, entre a região da campanha e do sul do Estado, haverá condições para chuva localmente forte e temporais, seguidos por rajadas de vento, descargas elétricas e até granizo.

Nas demais localidades, a chuva será mais irregular e mal distribuída. Contudo, não se descarta a possibilidade de se intensificar.

Apesar desse cenário, a sensação de calor deve persistir. Na quinta-feira (13), a instabilidade segue ganhando força e se espalhando no decorrer do dia, com risco elevado para temporais mais generalizados no sul e no leste do Rio Grande do Sul.

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

A quarta-feira será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 23ºC e 33ºC.

Campanha

Para a região, é esperada chuva forte de manhã e aberturas de sol à tarde, com pancadas. Noite chuvosa. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 27ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, a nebulosidade permanece. Em Uruguaiana, a temperatura fica entre 27ºC e 37ºC.

Litoral Norte

Previsão indica que o dia começa com sol entre muitas nuvens, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 24ºC e a máxima, 32ºC.

Litoral Sul

A quarta-feira será chuvosa durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura fica entre 24ºC e 28ºC.

Região Central

O dia começa com sol entre algumas nuvens, seguido por chuva passageira. À noite, a nebulosidade predomina. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 24ºC e, a máxima, de 33ºC.

Região Noroeste

A região deve ter sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 24ºC e 34ºC.

Região Norte

O dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Região Sul

A quarta-feira se inicia com sol e há previsão de aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A noite será chuvosa. Em Canguçu, a mínima será de 22ºC e a máxima, de 27ºC.

Serra

O sol aparece entre muitas nuvens. Na parte da tarde, a instabilidade ganha força, condicionando a ocorrência de pancadas de chuva localizadas, seguidas por raios e ventos. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 21ºC e 32ºC.

*Produção: Carolina Dill