Por que é tão difícil resolver o problema do excesso de fios em postes

O cenário caótico é, em parte, resultado de décadas de crescimento no setor de oferta de internet, que saltou de apenas cinco grandes empresas para mais de 20 mil companhias em todo o Brasil atualmente — entre as quais pelo menos 500 atuam no Rio Grande do Sul. Como geralmente cada provedor lança seu próprio cabeamento nos postes compartilhados com as distribuidoras de energia elétrica, o resultado é o acúmulo de fiação. As soluções para esse problema envolvem mudanças regulatórias, iniciativas conjuntas de organização e implementação de novas tecnologias capazes de aliviar as redes sobrecarregadas.