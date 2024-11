No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o promotor de Justiça e professor de Direito Constitucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e da Escola Superior da Magistratura (AJURIS), André Coelho, e o advogado criminalista e doutor em Direito pela Unisinos, ⁠Marcelo Lemos, para debater os limites da imunidade parlamentar.