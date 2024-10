No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado, professor e ex-procurador de Justiça, Lenio Streck, e o advogado, professor e ex-candidato a governador pelo partido NOVO, ⁠Ricardo Jobim, para debater sobre a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal (STF).