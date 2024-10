Autorizadas em 2018 e com a regulamentação definida recentemente, as apostas esportivas online movimentaram R$ 100 bilhões em 2023 no Brasil, valor que deve dobrar em 2024. A corrida para implementar as regras busca evitar o descontrole dos apostadores. Pesquisa divulgada em outubro pelo Instituto DataSenado aponta que 42% dos jogadores tinham dívidas em atraso há mais de 90 dias, quando entrevistados.