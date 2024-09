Cumprindo pena em liberdade

Suzane von Richthofen faz concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo

Prova objetiva, com cem questões, foi aplicada no domingo (8). Ela se inscreveu com o nome que usa atualmente, com sobrenome Magnani Muniz

10/09/2024 - 19h04min Atualizada em 10/09/2024 - 19h05min