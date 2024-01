Suzane von Richthofen, 40, condenada pelo duplo homicídio dos próprios pais, deu à luz o primeiro filho na madrugada de sexta-feira (26), segundo informações do colunista Ullisses Campbell, do jornal O Globo. O parto ocorreu na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia, interior de São Paulo, onde trabalha o atual marido de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz.