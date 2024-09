Ministro pede plano de contingência para garantir abastecimento de energia no país

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou nesta terça-feira (5) que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elabore um plano de contingência capaz de garantir a segurança energética no país até 2026. O pedido ocorreu durante encontro preparatório da 295ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). No encontro, Silveira reforçou a necessidade de acionar as termelétricas devido ao período de seca verificado nos últimos meses.