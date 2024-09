Refinaria será ampliada com R$ 30 milhões e fabricará produto que reduz emissão de gases por veículos a diesel

Após ter sido comprada por um grupo dono de postos de combustíveis, uma refinaria de Alvorada, na Região Metropolitana, será ampliada com R$ 30 milhões. Aos atuais oito prédios, serão acrescentados três novos. O que já teve a terraplanagem iniciada terá 1,5 mil metros quadrados para fabricar um fluído para reduzir a emissão de gases de efeito estufa por veículos a diesel, ou seja, com foco totalmente ambiental. As demais edificações serão para armazenagem.