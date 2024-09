Conversas Cruzadas: todo mundo tem TDAH?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o psiquiatra coordenador do Ambulatório de TDAH em Adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eugênio Grevet, a presidente da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, Graziela Pires, o desenvolvedor do jogo Move Sapiens, ⁠Pietro Merlona, e a estudante e criadora de conteúdo sobre TDAH, ⁠Nicole Ribeiro, para debater os sintomas e tratamentos do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.