Um resultado e uma verdade que o Grêmio precisa finalmente admitir

Mais um empate, e com os mesmos problemas. O 1 a 1 da noite de domingo contra o Vitória mostrou o que muitos não querem admitir. Um Grêmio com pouca qualidade, e que vai lutar contra o rebaixamento neste Campeonato Brasileiro, se repetiu mais já vez.

O técnico Mano Menezes melhorou a organização do Grêmio, sobretudo a defensiva. O time tricolor controlou melhor o jogo em relação ao que vinha fazendo, e, mesmo assim, voltou a errar individualmente, e não conseguiu vencer o frágil time do Vitória. O torcedor gremista, diante de todos os problemas, precisa entender que a dificuldade do time é algo real e que não será resolvida de forma muito rápida.

Com fragilidades em todos os setores, o Grêmio tem em Mano Menezes a única chance de fazer uma boa competição. Uma evolução coletiva, que dê segurança e consiga aumentar a confiança dos jogadores, deve ser considerada a prioridade do trabalho. O campeonato do Grêmio é, neste momento, jogar contra o rebaixamento e admitir isso pode ser a grande grande virtude para lutar mais e mais nos jogos.