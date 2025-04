Quarta edição do Festival do Grostoli bate recordes, atrai 80 mil pessoas e vende 725 mil unidades em Garibaldi

Evento realizado na área central da cidade serrana teve recorde de público na quarta edição. William Cabral / Divulgação

O Festival do Grostoli já virou tradição em Garibaldi. E neste ano, a quarta edição bateu recorde de público: foram 80 mil visitantes e 725 mil unidades do doce vendidas. Além disso, foram consumidas 7,5 mil garrafas de espumantes, vinhos e sucos. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 60 mil visitantes e 680 mil doces. A festa reuniu 15 comunidades na produção do grostoli, além de nove operações de gastronomia.

Quem visitou o evento se deliciou com as diversas opções de grostoli disponíveis. Do fofinho ao fino, o doce era saborizado com raspas de limão, noz moscada, graspa, ervas finas e até vinho. Os pacotes foram vendidos a R$ 20 pelas comunidades.

O público também se deliciou com risotos, pizzas artesanais, grostoli gourmet, hambúrguer artesanal feito com massa de grostoli, polenta, queijos, vinhos, espumantes e chope artesanal.





A quarta edição do Festival do Grostoli foi uma realização da prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e do Grupo RBS. O evento também integra as atividades comemorativas dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

União da comunidade

Para a produção da estrela do evento, as comunidades São Jorge, São Miguel, Marcorama, Linha Anunciata, Linha Araújo, Linha Presidente Soares, Linha Baú, Garibaldina, São José de Costa Real (em parceria com o Clube de Mães), além dos bairros São Roque, Figueira de Mello, Borgheto, Chácaras e Juventude fizeram parte da programação.