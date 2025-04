"Ainda Estou Aqui" é o grande vencedor do Prêmio Platino

O produtor Rodrigo Teixeira e a atriz Valentina Herszage representaram "Ainda Estou Aqui" no Prêmio Platino. Juan Bezos / Prêmio Platino

Vencedor do Oscar 2025 de melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui recebeu neste domingo (27) mais três troféus importantes. Na 12ª edição do Prêmio Platino, realizado em Madri, na Espanha, ganhou nas categorias melhor filme ibero-americano, melhor direção (Walter Salles) e melhor atriz (Fernanda Torres).

O Prêmio Platino é organizado pela Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) e pela Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). Ainda Estou Aqui tinha como rivais El 47 (Espanha), Matem o Jóquei (Argentina), Grand Tour (Portugal) e La Infiltrada (Espanha). Salles competia com Pedro Almodóvar (O Quarto ao Lado), Arantxa Echevarría (La Infiltrada) e Luis Ortega (Matem o Jóquei). Fernanda Torres enfrentou Sol Carballo (Memórias de um Corpo Ardente), Úrsula Corberó (Matem o Jóquei) e Carolina Yuste (La Infiltrada).

O produtor Rodrigo Teixeira e a atriz Valentina Herszage representaram o filme na premiação. Walter Salles e Fernanda Torres não puderam estar presentes e enviaram textos de agradecimento que foram lidos no palco.

Rubens Paiva (papel de Selton Mello) e Eunice (Fernanda Torres) em cena de "Ainda Estou Aqui". Alile Dara Onawale / Divulgação

"Gostaria de dedicar esse prêmio a um mestre que nos deixou há pouco, Carlos Diegues, diretor de filmes fundamentais como Bye Bye Brasil, um dos fundadores do Cinema Novo e um dos cineastas que pensaram o cinema de forma mais democrática e inclusiva", declarou Salles no discurso lido por Teixeira. "Carlos era um admirador do cinema latino-americano. Em um momento de fragilização da democracia no mundo, em um tempo em que se tenta borrar a nossa memória coletiva, pensadores como Carlos Diegues nos lembram o quanto o cinema é fundamental para combater o esquecimento. Muito obrigado.”

Herszage leu a nota de Torres: "É uma honra imensa receber este prêmio. Sou fruto da cultura ibero-americana, a Península Ibérica é minha segunda casa e esse reconhecimento reforça, em mim, o orgulho de fazer parte de uma força cultural que, no cinema, pariu artistas da dimensão de Luis Buñuel e Pedro Almodóvar, Alejandro González-Iñárritu e Alfonso Cuarón, de Ricardo Darín, Norma Aleandro, Penélope Cruz, Javier Bardem e Marisa Paredes, de Glauber Rocha e Fernanda Montenegro. Esse é um filme sobre uma família, feito por uma família de artistas, e fico feliz de recebê-lo pelas mãos de Valentina Herszage, minha filha na ficção".

A atriz também falou sobre o teor político de Ainda Estou Aqui: "Walter é o coração deste filme raro, tão humano e delicado, sobre a brutalidade da ditadura militar do Brasil, uma das tantas que se espalharam pelas Américas, durante o período da Guerra Fria. Através de Eunice Paiva, revisitei o horror da ditadura que conheci em criança. Esta grande brasileira, advogada e defensora da democracia e dos direitos humanos nos ensina, no momento presente, a resistir com alegria e civilidade, sem nos dobrarmos ao autoritarismo. Em nome da família Paiva, de Marcelo Rubens Paiva e de todos aqueles que defenderam e defendem a arte e a democracia eu repito: ditadura nunca mais!".

Todos os prêmios de "Ainda Estou Aqui"

O diretor Walter Salles com o Oscar de melhor filme internacional conquistado por "Ainda Estou Aqui". Frederic J. Brown / AFP

Maior bilheteria do cinema brasileiro após a pandemia de covid-19, com 5,83 milhões de espectadores, Ainda Estou Aqui é a primeira produção brasileira e falada em português a ganhar o Oscar de melhor filme internacional. A seguir, confira a lista de troféus, em ordem cronológica e incluindo premiações no âmbito nacional. A relação também apresenta prêmios importantes disputados pelo longa, que atualmente está disponível no Globoplay.

Festival de Veneza

Fernanda Torres no Festival de Veneza de 2024, onde "Ainda Estou Aqui" foi exibido pela primeira vez. Alberto PIZZOLI / AFP

Na 81ª edição do Festival de Veneza, em setembro de 2024, Ainda Estou Aqui ganhou a Osella de Ouro de melhor roteiro, escrito por Heitor Lorega e Murilo Hauser a partir do livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua mãe, Eunice.

Aplaudido durante nove minutos e 46 segundos, o filme também recebeu o troféu Signis, concedido pela Associação Católica Mundial para Comunicação, que costuma reconhecer projetos que exploram a dignidade humana, a justiça e a paz, e o Green Drop, entregue ao filme que “melhor representa os valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável, com foco na conservação do planeta e de seus ecossistemas para as gerações futuras, promovendo estilos de vida sustentáveis e a cooperação entre os povos”.

Festival de Pingyao

O festival de cinema realizado na China premiou o diretor Walter Salles com o Crouching Tiger Hidden Dragon East-West Award (o nome faz referência ao filme O Tigre e o Dragão, de Ang Lee).

Festival de Vancouver

No festival realizado no Canadá, Ainda Estou Aqui recebeu o prêmio do público, o Gala & Special Presentations Audience Award.

Festival de Mill Valley

Ainda Estou Aqui foi premiado com o Audience Favorite World Cinema, concedido pelo público do evento na cidade da Califórnia.

Mostra Internacional de São Paulo

Na 48ª Mostra Internacional de São Paulo, Ainda Estou Aqui foi escolhido pelo público como o melhor filme de ficção brasileiro.

Festival de Miami GEMS

Ainda Estou Aqui ganhou o troféu do público no festival realizado na Flórida, nos EUA.

Festival de Pessac

No festival que ocorre na França, levou o Prêmio Danielle Le Roy, do júri jovem, e o prêmio do público.

New Mexico Critics Awards

Os críticos do Novo México, nos EUA, premiaram Ainda Estou Aqui como o melhor filme internacional.

National Board of Review

A National Board of Review é uma organização de críticos de cinema fundada em 1909, em Nova York. Ainda Estou Aqui entrou na lista dos melhores filmes internacionais, ao lado de A Garota da Agulha, Santosh, Tudo que Imaginamos como Luz e Universal Language. O eleito foi A Semente do Fruto Sagrado.

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro

A ACCRJ premiou Ainda Estou Aqui como o melhor filme brasileiro de 2024.

Globo de Ouro

Fernanda Torres com o Globo de Ouro de melhor atriz em drama, por "Ainda Estou Aqui". Robyn Beck / AFP

Fernanda Torres fez história na 82ª edição do Globo de Ouro. Pela primeira vez, o Brasil faturou um troféu de interpretação na premiação da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood.

Na categoria de melhor atriz em drama, ela superou Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee). Ainda Estou Aqui disputou o prêmio de filme em língua não inglesa, vencido por Emilia Pérez.

Festival de Palm Springs

O júri do 36º Festival de Palm Springs, na Califórnia, escolheu Ainda Estou Aqui como o melhor longa-metragem internacional.

Ao anunciar o prêmio, o júri formado pelos críticos Brian D. Johnson (canadense), Marcelo Janot (brasileiro) e Paola Casella (italiana), declarou que o filme "evoca a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama".

Associação de Críticos de Porto Rico

A crítica do país caribenho elegeu Ainda Estou Aqui como o melhor filme internacional de 2024.

Prêmio ACCIRS

A Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS) deu o prêmio de melhor filme nacional para Ainda Estou Aqui.

Prêmio APCA

A Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) elegeu Ainda Estou Aqui como o melhor filme brasileiro de 2024 e Fernanda Torres como a melhor atriz.

Satellite Awards

Esta é uma das mais jovens premiações de Hollywood (está na sua 29ª edição). Formada por jornalistas de várias mídias e nações, a International Press Academy premiou, no dia 25 de janeiro, Fernanda Torres como melhor atriz em drama, à frente de Lily-Rose Depp (Nosferatu), Angelina Jolie (Maria Callas), Nicole Kidman (Babygirl), Saoirse Ronan (The Outrun) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado).

Na categoria de filme internacional, Ainda Estou Aqui perdeu para Ondas, da República Tcheca, que parou nas semifinais do Oscar. Também concorriam La Espera (Espanha), A Garota da Agulha (Dinamarca), Reinas (Peru/Suíça) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha).

Prêmio Abraccine

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema escolheu Ainda Estou Aqui como o melhor filme nacional de 2024.

Critics Choice Awards

Ainda Estou Aqui concorreu a melhor filme internacional na premiação dos críticos de rádio, TV e internet dos EUA e do Canadá, em 7 de fevereiro. Novamente, perdeu para Emilia Pérez.

Goya

O diretor Walter Salles com o Goya de melhor filme ibero-americano recebido por "Ainda Estou Aqui". Alberto Ortega / Divulgação

É a premiação da Academia Espanhola, que, pela primeira vez, outorgou a um título brasileiro o prêmio de melhor filme ibero-americano. Ainda Estou Aqui superou Agarrame Fuerte (Uruguai), O Jóquei (Argentina), No Lugar da Outra (Chile) e Memorias de un Cuerpo que Arde (Costa Rica).

Festival de Roterdã

Ainda Estou Aqui venceu o prêmio do público na 54ª edição do festival realizado na cidade holandesa, um dos mais importantes do circuito europeu.

Festival de Santa Barbara

A atriz Fernanda Torres recebeu o prêmio Virtuoso no evento realizado na cidade da Califórnia, nos EUA.

Gold Derby Awards

Ainda Estou Aqui venceu as quatro categorias que disputava na premiação organizada pelo site especializado em acompanhar as premiações de Hollywood. Entre mais de 10,6 mil usuários que votaram, o título dirigido por Walter Salles foi o favorito em melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro adaptado e melhor longa internacional.

Dorian Awards

É a premiação da Galeca, a Associação LGBTQ de Críticos de Entretenimento. Ainda Estou Aqui levou o troféu Dorian na categoria de melhor filme em língua não inglesa.

Bafta

Fernanda Torres no Bafta, a premiação da Academia Britânica. Ben STANSALL / AFP

O Bafta é o prêmio da Academia Britânica, entregue no dia 16 de fevereiro. Outra vez, Ainda Estou Aqui foi batido por Emilia Pérez na disputa do troféu de melhor filme em língua não inglesa.

Cinema for Peace

Os roteiristas de "Ainda Estou Aqui", Heitor Lorega (à esquerda) e Murilo Hauser, com o prêmio de Filme Mais Valioso do Ano no Cinema for Peace, em Berlim. Cinema for Peace / Divulgação

Ainda Estou Aqui recebeu no dia 17 de fevereiro, em Berlim, o prêmio de Filme Mais Valioso do Ano, no Cinema for Peace. A premiação, concedida pela Fundação Cinema for Peace, visa reconhecer produções cinematográficas que discutam causas humanitárias e ambientais. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega estiveram na cerimônia.

Latino Entertainment Film Awards

Também em 17 de fevereiro, Ainda Estou Aqui levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa e Fernanda Torres foi eleita a melhor atriz na 7ª edição da premiação da Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (Leja).

Oscar

Confraternização no Oscar: Mikey Madison, que superou Fernanda Torres na categoria de melhor atriz, e Walter Salles, com a estatueta de melhor filme internacional recebida por "Ainda Estou Aqui". HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Deu virada histórica no Oscar de melhor filme internacional, pois os números estavam contra Ainda Estou Aqui e a favor do musical francês Emilia Pérez. Quando a atriz espanhola Penélope Cruz anunciou o ganhador do prêmio na 97ª cerimônia da Academia de Hollywood, o drama dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres tornou-se a primeira produção brasileira a conquistar uma estatueta dourada. Nessa categoria, conseguiu para o país um feito que já havia sido tentado por O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto, O que É Isso, Companheiro? (1997), de Bruno Barreto, e Central do Brasil (1998), do mesmo diretor.

Ainda Estou Aqui já tinha feito história como o primeiro representante do Brasil entre os indicados ao Oscar de melhor filme, categoria vencida por Anora. E a protagonista desse título, Mikey Madison, acabou derrotando Fernanda Torres no Oscar de melhor atriz.

Prêmio Platino

Organizado pela FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) e pela EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), é um dos principais prêmios do cinema ibero-americano. Ainda Estou Aqui ganhou nas categorias de melhor filme ibero-americano, melhor direção (Walter Salles) e melhor atriz (Fernanda Torres).

