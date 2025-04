Um ano da enchente: as marcas da maior tragédia do RS

Quando as águas subiram no Rio Grande do Sul em 2024, não foi apenas a geografia que mudou — foi a maneira como comunidades inteiras passaram a enxergar o tempo, o espaço e umas às outras. Este documentário parte da inundação para mostrar o que acontece quando a crise climática deixa de ser uma previsão e se torna um endereço conhecido. Por meio de relatos da época, análises de especialistas e registros visuais, ele nos leva a pensar sobre pertencimento, vulnerabilidade e o futuro.