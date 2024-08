O velório de André Armindo Michel, 52 anos, está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (14), a partir das 17h, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O representante comercial é uma das 62 vítimas do acidente com o avião ATR-72 da Voepass, que caiu na última sexta-feira (9) na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo.