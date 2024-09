Santa Maria, na região central do RS, deixa de ter feriado em homenagem à padroeira da cidade, no dia 8 de dezembro. O Dia de Nossa Senhora da Conceição deixa de ser feriado municipal, sendo substituído pela data em que Nossa Senhora Medianeira foi coroada como Rainha do Povo Gaúcho, no último 15 de agosto. O pedido foi feito pelo arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin.