Morador de Novo Hamburgo dado como morto por erro em sistema obtém na Justiça direito ao Auxílio Reconstrução

Um morador de Novo Hamburgo, atingido pela enchente, teve que recorrer à Justiça para provar que estava vivo e ter direito ao Auxílio Reconstrução. O autônomo Luiz Fernando de Oliveira, de 57 anos, residia em um imóvel alugado na Rua Arcedino Francisco da Conceição, no bairro Lomba Grande, quando teve a casa invadida pelas águas do Rio dos Sinos no início de maio. Porém, mesmo enquadrado nos quesitos, teve o direito ao Auxílio Reconstrução, de R$ 5,1 mil, negado por constar como falecido no sistema federal.