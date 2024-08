Governo federal publica MP com a inclusão de mais nove municípios na lista do Auxílio Reconstrução

A Medida Provisória nº 1.250, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (7), permite a inclusão de mais nove municípios na lista dos que poderão cadastrar as famílias para receberem o Auxílio Reconstrução no valor de R$ 5,1 mil. O apoio financeiro, pago em parcela única, é concedido às famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas em função da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio.