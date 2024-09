Governo do RS fará nova entrega de moradias para famílias afetadas pela enchente

O governo do Estado fará uma nova entrega de moradias para famílias que perderam as casas durante a enchente de maio. Na terça-feira (3), está previsto o repasse de pelo menos 18 residências provisórias a moradores de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, um dos municípios mais atingidos pela tragédia climática. Outras 10 serão destinadas a mais famílias da cidade ao longo da próxima semana, na medida em que forem finalizadas as instalações sanitárias.