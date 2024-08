Maus-tratos Notícia

Cão Theo, que teria sofrido castração caseira, é um dos autores de processo contra própria tutora

Animal foi socorrido em clínica de Sapiranga com sangramento e infecção. A Polícia Civil foi avisada. A médica veterinária Aline München e o cachorro entraram com ação contra a responsável legal pedindo que ela perca a guarda definitiva do Shih Tzu e repare danos materiais e pelo sofrimento causado ao cachorro