A secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffman, admitiu que será preciso mais investimento na manutenção dos sistemas de monitoramento de rios do Rio Grande do Sul e afirmou que a saída encontrada pelo governo será a terceirização desse trabalho. A afirmação foi dada na manhã desta quinta-feira (11), em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade.