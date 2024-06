Como estações meteorológicas ajudarão produtores da Serra a prevenir doenças em plantas

Produtores rurais de comunidades de Antônio Prado, Farroupilha, Garibaldi e Bento Gonçalves podem, agora, contar com dados climáticos detalhados para melhorar o planejamento da safra e ter uma maior prevenção contra doenças que prejudicam as plantas. O Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), em parceria com o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi-RS) instalou, em março, quatro estações meteorológicas na Serra. Cada uma das estações cobre um raio de 50 quilômetros, com o agricultor tendo acesso a todas informações a partir de uma plataforma digital.