Uma mudança de status envolvendo municípios que não estão mais oficialmente sob estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul impacta no calendário de pagamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em 248 municípios gaúchos não há mais a antecipação de pagamentos, programados para acontecer a partir desta quinta-feira (25). São depósitos de aposentadorias, pensões e auxílios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).