Em 2020, em meio à pandemia de coronavírus, agricultores familiares de São Sebastião do Caí, Portão, Bom Princípio e Imigrante uniram esforços por meio de uma cooperativa. Quatro anos depois, eles enfrentam mais um desafio, desta fez causado pela água que vem por terra e pelo céu. Na semana em que se comemora o Dia do Cooperativismo, Zero Hora visitou a Coopervalecai e mostra, abaixo, como é a vida em uma cooperativa agrícola.