O cooperativismo de saúde é o maior do mundo. É o que mostram os dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2023. O ramo tem mais de 60 anos de existência e é composto por entidades de todas as profissões classificadas como “atividades de atenção à saúde humana”. Há também as cooperativas de pessoas que se reúnem para constituir um plano de saúde.