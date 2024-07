AO VIVO: Painel RBS debate a retomada do Vale do Taquari

A retomada do Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, é discutida na segunda edição da série especial do Painel RBS, realizada nesta quarta-feira (10). O debate faz parte do movimento "Pra cima, Rio Grande", criado pelo Grupo RBS com o objetivo de dar voz e visibilidade aos desafios e soluções para a reconstrução do Estado, com foco em diferentes setores e regiões. O painel conta com transmissão no canal do Youtube de GZH.