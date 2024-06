O décimo episódio da sétima temporada do "Tua Voz: Santa Maria" teve como entrevistado Gilnei Engelmann, fundador e CEO do Grupo Voalle. O que começou como uma empresa de tecnologia hoje é um ecossistema de empresas, com ramos em cobranças, criação de softwares, infraestrutura de T.I., integração e educação.