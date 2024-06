RS-287 volta a ser uma das principais alternativas de ligação entre a Grande Porto Alegre e a Região Central

Até as 13h15min da terça-feira passada (18), o restaurante de dona Ivani Zanatta Severgnini, 49 anos, à margem da RS-287, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, havia fechado a conta de 78 almoços e 10 pessoas seguiam no salão. O número de clientes atendidos era cinco vezes maior ao observado há cerca de um mês, quando a RS-287 — uma das rodovias mais atingidas pela enchente — seguia interrompida em quatro trechos espalhados pela Região Central, Quarta Colônia e Vale do Rio Pardo. Antes com mesas e estacionamento vazios, o cenário no estabelecimento de Ivani era outro, com fluxo maior de clientes.