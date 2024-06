Na estreia do "Conversas Cruzadas", ministro e secretário buscam afastar rumores de desentendimento entre Planalto e Piratini

A volta do programa Conversas Cruzadas entre as novidades apresentadas em GZH, nesta segunda-feira (24), teve a exibição de estreia marcada por relatos das ações de socorro e recuperação do Estado e pela busca por afastar especulações sobre desentendimentos entre os governos federal e estadual. O programa contou com a participação do ministro da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e do secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.