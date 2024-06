Estragos pelo Interior Notícia

Moradores registram pedras de granizo do tamanho de ovos durante temporal no RS

Cidades como Pinhal Grande, Arroio do Tigre, Sobradinho, Campo Bom e Bento Gonçalves tiveram chuva forte acompanhada de granizo no domingo (23). Restante da semana ainda deve ter chuva em algumas áreas, mas o alerta do Inmet é para queda acentuada da temperatura

24/06/2024 - 11h07min Atualizada em 24/06/2024 - 11h19min