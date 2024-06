Sem ferimentos Notícia

Pai e filho são resgatados após serem arrastados pela correnteza em Cachoeira do Sul

Eles tentavam atravessar a pé o Arroio São Nicolau, no distrito de Porteira 7. Nível do Rio Jacuí chegou a 24 metros no município, seis metros acima do nível normal

23/06/2024 - 22h15min