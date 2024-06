A previsão para a semana é de momentos de instabilidade, com chuva em quase todo o Estado, e alguns dias de frio e tempo firme. Os municípios localizados na Metade Norte deverão ser mais afetados, podendo registrar volumes superiores aos 100 milímetros de chuva entre segunda (24) e sexta-feira (28). A temperatura deve cair significativamente em todo o Rio Grande do Sul, fazendo com que os dias sejam típicos de inverno.