Mobilização para reconstruir o Estado passa por diferentes setores da sociedade civil e soma-se a iniciativas de prefeituras e governos

Um movimento da proporção do estrago causado pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Assim são as iniciativas que pretendem reconstruir o Estado – uma enorme tarefa para os próximos meses e anos. Para dar conta do desafio, diferentes setores da sociedade civil, como iniciativa privada, entidades, associações e organizações, mobilizam-se e somam-se às diversas iniciativas de prefeituras e governos. As ações são as mais variadas, conforme o estágio atual de cada região: do passo inicial de limpeza à construção de moradias e pontes, passando pela desobstrução de vias e doações de materiais.