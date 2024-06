Um mês após o começo da enchente em Alvorada, na Região Metropolitana, partes do bairro Americana, o mais afetado do município, ainda estão alagadas. A reportagem de GZH retornou ao local neste domingo (2) e circulou de barco em pontos nos quais a água segue acima de um metro de altura, em ruas como André da Rocha, Marquês do Pombal e Doze de Maio, além da Avenida Beira-Rio e da Rua Americana.