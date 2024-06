Moradores do bairro Mathias Velho, em Canoas, deixaram suas casas na noite do dia 3 de maio e desde então, vivem na expectativa de poderem retornar para as residências. Famílias vivem há 28 dias em abrigos, casas de amigos ou em habitações alugadas. Nesta sexta-feira (31), partes mais baixas do bairro seguem alagadas.