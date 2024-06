No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe quatro prefeitos para debater a situação da Região Metropolitana de Porto Alegre pós-enchente: Sebastião Melo, de Porto Alegre, Jairo Jorge, de Canoas, Ary Vanazzi, de São Leopoldo, e Ernani Gonçalves, de Eldorado do Sul.