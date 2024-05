Trabalhadores de mais 14 municípios do Rio Grande do Sul podem receber o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As liberações serão feitas nesta quinta-feira (16) pela Caixa Econômica Federal (CEF). Destaque para Muçum, que também foi atingida duramente pela enchente de setembro do ano passado.