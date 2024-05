Com os danos causados pela enchente aos trilhos, às estações, em sistema de energia e em veículos, o presidente da Trensurb, Fernando Marroni, ainda não consegue garantir um prazo para a volta da operação do meio de transporte. Conforme dito por ele em entrevista à Rádio Gaúcha, pela dificuldade, não se espera um retorno em um curto prazo. Segundo ele, as operações estão suspensas por tempo indeterminado.