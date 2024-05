A Prefeitura de Guaíba permanece pedindo para que os moradores não voltem para as suas casas em bairros alagados. Caso desejem voltar, pede-se às pessoas que tenham cautela. Atualmente os locais mais afetados são Cohab e Santa Rita, tanto que na terça-feira (14) o poder municipal solicitou evacuação das duas áreas. Em reunião na tarde desta quarta-feira (15) a prefeitura segue solicitando que as pessoas sigam cautelosas com os retornos.