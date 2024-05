Em função do aumento do nível da água do Rio Jacuí e do Guaíba, a rota entre Porto Alegre e Eldorado do Sul será bloqueada nesta terça-feira (14). A rota terá bloqueio nos dois sentidos na BR-290 entre o km 95 (pontes do Guaíba) e 130 (entroncamento com a RS 401/ Charqueadas) a partir das 18h.