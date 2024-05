Eles chegam a pé, de carro, de barco ou jet ski. Mergulham na água pútrida, enfrentam a escuridão da noite, numa romaria apressada para resgatar e acolher as vítimas da enchente. No cataclismo que se abateu sobre o Rio Grande do Sul na última semana, milhares de voluntários deixaram suas famílias para ajudar quem mais precisa.