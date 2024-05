Após ultrapassar a marca de 8 metros, o Rio do Sinos, em São Leopoldo, já apresenta declínio. De acordo com a telemetria da Agência Nacional de Águas (ANA) e Serviço Geológico do Brasil (CRPM), em medição realizada às 7h desta segunda-feira (6), o nível está em 7 metros 64 centímetros. Na manhã do dia anterior, o valor registrado era de metros e 84 centímetros — ou seja, em 24 horas, houve um declínio de 20 centímetros. A informação foi divulgada pela prefeitura de São Leopoldo.