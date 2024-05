Era por volta do meio-dia desta quinta-feira (2), em Lajeado, quando dezenas de pessoas se amontoavam em um dos mercados do município. Mesmo com todos os caixas abertos, as filas juntavam mais de 40 clientes cada, com espera que superava uma hora. Além do movimento intenso, provocado pelo medo de um desabastecimento em uma cidade isolada, a dificuldade de conexão ampliava a demora no pagamento por cartão ou Pix, inviável pela falta de conexão — para o pagamento em dinheiro, faltava troco.