As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul tornaram ainda mais difícil a rotina de pacientes com câncer, que enfrentam dificuldades para manter o tratamento oncológico. Para garantir que crianças e adolescentes possam ir até os hospitais e deem continuidade às sessões de quimioterapia e radioterapia, voluntários do Instituto do Câncer Infantil (ICI) passaram a oferecer caronas às famílias.