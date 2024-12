Número de famílias em situação de pobreza sobe 15% no RS após enchente

A pobreza subiu 15,4% desde maio no RS, de acordo com dados do governo do Estado. Quem já era pobre ficou mais ainda: o número de famílias de baixa renda cresceu 4,1%, agravando a insegurança alimentar nos lares gaúchos. Até o final de 2023, quase 20% dos domicílios enfrentavam algum grau, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A falta de comida tem relação com a pobreza: com menos renda, comprar comida ficou mais difícil.